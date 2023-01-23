Eskişehir’de iki ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan PKK/KCK bağlantılı 2 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de iki ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan PKK/KCK bağlantılı 2 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından terör örgütü PKK/KCK bağlantılı şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerine bağlı ekiplerin eş zamanlı olarak iki farklı adrese düzenlendikleri operasyonu sonucu PKK/KCK ile irtibat halinde oldukları iddia edilen B.T. ve M.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.