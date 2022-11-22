Terör örgütü PKK, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Suriye’nin Halep kenti kırsalında yer alan Azez’e terör örgütü PKK tarafından roketli saldırı düzenlendi. Kent merkezinin hedef alındığı saldırıda 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü PKK’nın Suriye’nin Azez kentine düzenlediği roketli saldırıda 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.