Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 122’inci gününde kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 122’inci gününde kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 122’inci gününde de devam ediyor. Oğlu için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman, çocuğunu alana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. 2017 yılının mayıs ayında oğlu Bayram’ı işe gönderdiğini ve o günden beri kendisini aradığını belirten Ayten Elhaman, ’’4 yıldır HDP il binasının önündeyiz. Biz evlatlarımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz. PKK ve HDP’den evlatlarımızı alacağız. Neden bizim evlatlarımızı götürüyorlar? HDP milletvekillerine sesleniyorum, sizin çocuklarınız Avrupa’da okurken bizim çocuklarımızı neden dağda kurda kuşa yem ediyorsunuz. Verin bizim evlatlarımızı, almadan gitmeyeceğiz. Anneler olarak söke söke alacağız. Tüm evlatlarımıza söylüyorum gelin, kaçın, o zalimlere uşaklık etmeyin. Ben ve baban seni özlemle bekliyoruz. Her telefon çaldığında evladımdır diye bakıyorum, gel oğlum kaçıp gel; güçlü devletimiz var. Hiçbir gün ceza almayacaksın. Bu neyin savaşıdır artık bitsin, onlara uşaklık etme” dedi.