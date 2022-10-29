Ahilik okuyup, Ahilik yemini ile mezun oluyorlar

Ahilik okuyup, Ahilik yemini ile mezun oluyorlar

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, DEAŞ terör örgütünün sözde komutanı R.E.M.H. ve iletişim sorumlusu Z.M.H. yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şahısların Türkiye’ye gelmeden önce Irak’ın Telafer şehrinde faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Kırşehir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ terör örgütünün sözde iletişim sorumlusu ve komutanı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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