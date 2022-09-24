Mersin'deki terör soruşturmasında salıverilen 3 belediye çalışanı, itiraz üzerine tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla gelen ihbarların ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, 15 Eylül'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve 16 Eylül'de adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 2'sinin savcılık sorgusunun, 7'sinin ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararını değerlendirdi. Başsavcılık, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 7 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına yönelik itiraz dilekçesi sundu. İtiraz üzerine zanlılardan S.M., M.E.İ. ve D.B. hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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