Aydın merkezli üç ilde eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarafından bölücü terör örgütü üniversite gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle Aydın merkezli İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve örgütsel materyal ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs adliyeye sevk edilirken, bir şüphelinin de cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.