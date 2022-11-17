Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgüte üye olmak suçundan gözaltına alınan şahıs mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgüte üye olmak suçundan gözaltına alınan şahıs mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde elde edilen yeni deliller ve örgüt notları üzerine jandarma ekiplerince A.D., isimli şahsın adresine operasyon yapılmıştı. Şahsın Adıyaman merkez ve Çelikhan ilçesindeki adreslerinde jandarma ekiplerince aramalar yapılırken A.D., ise gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.