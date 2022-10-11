Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 135 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 135 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır’da bulunan aileler, 3 Eylül 2019’da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 135’inci gününde devam ediyor. İstanbul’da 1993 yılında 15 yaşındayken top oynamak için evden çıkan Serdar Yüceyurt’tan bir daha haber alamayan anne Hatun Yüceyurt, iddiaya göre, evladı, örgüt yanları tarafından kandırılarak dağa gönderildi.

Eyleme devam eden anne Yüceyurt, “Ben oğlumu aramaya geldim, neredeysen çık gel. Devletimize, askerimize sığın. Seni çok özledim, vaziyetin nasıl bilmiyorum, yolda görsem tanımam. Beni istemiyorsan arayıp de bende seni aramayım. 30 yıl etti, ölü müsün, sağ mısın bilmiyorum. 4 yıldır buradayım seni almadan gitmeyeceğim. Ne olursun dön gel, korkma ceza yok. Sen küçükken gittin. Yeter artık bitsin bu hasretlik” dedi.