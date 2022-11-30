Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, HDP Diyarbakır il binasının önündeki çadırda kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, HDP Diyarbakır il binasının önündeki çadırda kararlılıkla devam ediyor.

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 185’inci gününde devam ediyor.

Kızı Gülcan Biçer’in Adana’da kaldıkları dönemde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını ileri süren anne Pınar Biçer, evladını alana kadar nöbeti sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Kızının 2015 yılında HDP aracılığıyla PKK’ya teslim edildiğini ifade eden Biçer, “2015 yılında Adana’da kızımı PKK’lılar kandırıp dağa kaçırdı. HDP kızımı PKK’ya teslim etti. İnşallah kızımı kaçıranlar kahrolurlar. Onlar seçim sürecinde kapıları çalıp zorla çocukları kaçırıyordular. Allah hakkımızı bırakmasın. Benim kızımı da zorla götürdüler. Kızım beni görüp duyuyorsan eğer evine dön. Seni götürüp mağaraya ‘ya öl, ya da öldür’ diyorlar. Ne olur gel devletimize teslim ol. Allah’a şükür devletimiz güçlüdür” dedi.