Cenaze törenine, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Dölek, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Gökhan Çalık, askeri personel, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Güneydoğu’da terörle mücadele sırasında, 1997 yılında gazi olan ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Alanya’daki bir özel hastanede yaşamını yitiren Hüseyin Gök’ün (46) cenazesi, yakınları tarafından alınarak ilçeye getirildi. Yaşadığı Merkez Mahallesi’ndeki evine getirilerek helallik alındıktan sonra Denizci Mehmet Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Gök’ün cenazesi, Beyreli Mezarlığı’nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

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