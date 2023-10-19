Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından Özgürlük Mahallesinde bulunan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen alana kazandırılacak ’Gençlik Merkezi’ inşaatı çalışmaları devam ediyor. Daha önceleri terör eylemlerinin yapıldığı, hayvan pazarlarının kurulduğu meydan artık spor ve eğitimle anılacak. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Bu meydan artık bir spor kompleksine ve eğitim merkezine dönüşmüş olacak" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediye teknik personeli ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte, Özgürlük Mahallesi Tırmıl Tepesi bölgesine kazandırılacak olan modern ’Gençlik ve Spor Merkezi’ projesinin devam eden inşa çalışmalarını yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Gültak, bu bölgenin daha önce lastiklerin yakıldığı, değişik farklı ve illegal eylemlerin gerçekleştirildiği bir meydan olarak anıldığını belirterek, "Ayrıca özellikle küçükbaş hayvanların pazarlığının yapıldığı, yetiştirildiği şehrin tam ortasında bir mekan, bir meydan düşünün. Burası pislik içindeydi. Aynı zamanda hiç hijyenik değil. İnsanlar buradan gelip adaklarını alıyor, hayvanlarını alıyor ve çok kötü bir görüntü. Yani şehrin içine giriyorsunuz, bir anda bir hayvan pazarıyla ve hijyenik bir hayvan pazarı da değil yani. Bu iş de önemli, hayvancılık da önemli ama hijyenik bir ortam değil, çok kötü bir ortamda lastiklerin yakıldığı, illegal eylemlerin yapıldığı bir meydandı. Bugün ise burada Gençlik ve Spor Bakanlığımızın teşvikleri ve Spor Toto Teşkilatımızın destekleriyle 1 gençlik merkezi, 1 kapalı spor salonu, 1000 kişilik kapasitesi olan bir futbol sahası ve 1 tane de Milli Eğitim Bakanlığımıza tahsis edilmiş ortaokul arazisinden bahsediyoruz. Yani burada 35 dönüm arazimiz vardı, bunların bir kısmını Gençlik ve Spor Bakanlığına bir kısmını Milli Eğitim Bakanlığına tahsislerini yapıp, bu projelerin de hayata geçmesini sağladık" dedi.

"Bu meydan artık bir spor kompleksine ve eğitim merkezine dönüşmüş olacak"

İnşaat çalışmasının hızla ilerlediğini vurgulayan Gültak, "İnşallah 2-3 ay sonra burada 1 gençlik merkezi ve 1 kapalı spor salonuna ulaşmış olacağız. İkinci etabında da inşallah dediğim futbol sahasıyla ve okul yapıldığında bu meydan artık bir spor kompleksine ve eğitim merkezine dönüşmüş olacak. Bölgedeki gençlerin spor yaptığı, derslerini çalışabildiği, bölgedeki ailelerin ve kadınlarımızın sporlarını yapabilecekleri, aktivitelerini yapabilecekleri bir alan. Bölgedeki ortaokul ihtiyacı da giderilmiş olacak. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız olmak üzere bu destekleri bize veren, bu hayal gibi gözüken projeleri hayata geçirmemizi sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten 5 yıl önce pislik içinde olan, molozların döküldüğü, geçildiğinde görüntülerin çok kötü olduğu bir alanın bir anda modern bir şehre dönüştürdüğümüzün de gururunu yaşıyoruz. Özgürlük Mahallesine ve diğer mahallelere aslında şehrin ortasında olduğu için yakışır bir kompleksi yakın bir tarihte açacağız" şeklinde konuştu.

"Artık Akdeniz’in içinde barış, mutluluk var"

İlçede eskiden birçok terör olayı olduğunu kaydeden Gültak, "Barış var artık şehrin içinde, Akdeniz’in içinde. Mutluluk var, refah seviyesi yükseldi. Yaptığımız spor tesisleri, kültürel tesisler ve diğer tesisler ile Akdeniz yaşanabilir bir ilçe haline geldi. Bunu gelen yatırımcılardan da anlıyoruz. Hızla Akdeniz artık yatırımcı alıyor ve Türkiye’de ilk 100’e giren firmaların CEO’ları ve sahipleri yavaş yavaş bizi ziyaret etmeye başladı. Bu da şehirdeki güven ortamının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu yaptığımız tesisler de bunların kalıcı olmasını sağlıyor. Artık birileri buraya geldiğinde futbol oynayacak, güreş yapacak, tenis oynayacak, yüzme oynayacak veya gençlik merkezinde ders çalışıp kendi hayalleri olan üniversiteleri, fakülteleri kazanmak için zaman geçireceği alanlar olacak. Bölgenin kadınları, hanımefendiler de bunun etrafındaki yürüyüş yollarında yürüyüş yaparak sağlıkları için spor yapacaklar. Dolayısıyla bunlar bir hayaldi. Özellikle Tırmıl Tepesi dediğinizde hayalin ötesiydi. Ama bunların hepsi gerçekleşiyor. Yapılan sportif ve kültürel hizmetler de kalıcı oluyor, barışın da kalıcı olmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.