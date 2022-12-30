Manisa Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı öncesinde şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluk nedeniyle vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tedbirleri artırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı öncesinde şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluk nedeniyle vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tedbirleri artırdı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı. Terminallerde yılbaşı öncesi vatandaşların yoğunluğu sebebiyle mağduriyetlerin yaşanmaması için güvenlik görevlileri tarafından giriş ve çıkışlardaki tedbirler azami düzeye çıkarıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt, Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi. Güvenlik personelinden çalışmalar hakkında bilgi alan Bozkurt, yeni yıllarını kutladı. Yılbaşı öncesinde güvenlik personellerinin 24 saat görev başında olduklarını belirten Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, terminallerde yoğunluk bitinceye kadar, yılbaşında güvenlik görevlilerinin sayılarının arttırıldığını söyledi. Yıldız, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için güvenlik görevlilerinin 24 saat görev yaptıklarını da sözlerine ekledi.