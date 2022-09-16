Tokat’ın Turhal ilçesinde terminal binasının duvarları manzara resimleriyle renklendi.

Tokat’ın Turhal ilçesinde terminal binasının duvarları manzara resimleriyle renklendi.

Turhal Belediyesi tarafından şehirlerarası yolcu otobüsü terminalinde tadilat çalışması başlatıldı. Şehre otobüsle gelenlerin ilk karşılandığı otogarın duvarları yöresel lezzetlerin yanı sıra çiçek motifleri ile süslendi. Terminal binası duvarlarını süsleyen Resim Öğretmeni Nurşen Bekler, ilçede daha önce de trafo binalarını birer sanat eserine dönüştürdüklerini kaydetti. Bekler, otobüsle yolculuk yapanların ilk önce şehir girişleri ve otogarları ziyaret ettiğini ifade ederek, "Bu anlamda otogarların şehir hakkında bilgi vermesi çok önemli. Biz de otogar, tamirat çalışmasında buraları renklendiriyoruz. Bu çalışmalar içerisinde duvarlara Turhal’ı tanıtacak görseller yapıyorum. Meşhur Turhal yoğurtmacı motifi, Turhal sarma yaprağı resimlerini duvarlara işledik. Ayrıca duvarlara çiçek motifleri işliyoruz" dedi.