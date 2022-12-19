Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görme engelli çift hayatlarını sevgi ile aydınlatıyor

Görme engelli çift hayatlarını sevgi ile aydınlatıyor

Olay, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin 3. ünitesinde meydana geldi. Kürşat Ahmet Ötegen (23) adlı işçi, asansöre binmek istediği sırada boşluğa düştü. Yaklaşık 25 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan işçinin yardımına mesai arkadaşları koştu. Firmaya ait ambulansla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ötegen, yolda hayatını kaybetti. Ötegen’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.