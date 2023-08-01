Samsun Terme Belediyesi tarafından ilçeye yeni gasilhane yapılıyor.

İlçede cenaze hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi amacıyla Elmalık Mahallesi’nde Asri Mezarlık karşısında inşa edilen gasilhane projesinde mescit, abdesthaneler, bay-bayan cenaze yıkama alanları, morg, otopark ve idari birimler yer alacak.

Gasilhane binasındaki çalışmaları yerinde inceleyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Geçtiğimiz ay temelini atarak inşasına başladığımız yeni gasilhanemizin kaba inşaatı bitmek üzere. Çalışmaları her fırsatta yerinde inceliyor ve yakından takip ediyoruz. İlçemizin bir ihtiyacını daha gideriyoruz. Çalışmalarımızın bitmesi ile birlikte ilçemiz modern ve günümüz ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek yeni bir gasilhaneye sahip olacak. 1000 metrekarelik alanda 250 metrekare kapalı alana sahip gasilhanemizde mescit, abdesthaneler, bay-bayan cenaze yıkama alanları, morg, otopark ve idari birimler yer alacak. İlçemize hayırlı olsun" dedi.