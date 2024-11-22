Samsun Terme Devlet Hastanesi’nde endoskopi ünitesi hizmete girdi. Yeni açılan ünite ile hastalar ilçe dışına gitmek zorunda kalmayacak.

Terme Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanları Opr. Dr. Burak Piyade, Opr. Dr. Fatih Atalay ve sağlık ekibinin görev yapacağı ünitenin hizmete girmesiyle, endoskopi işlemi için ilçe dışındaki sağlık tesislerine başvurmak zorunda kalan hastalar, ilçelerinden ayrılmadan tetkiklerini yaptırabilecekler.

"Yılda bin hastaya hizmet vermesi öngörülüyor"

Verilecek hizmetler hakkında bilgi veren Terme Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Emin Aydın, "Terme Devlet Hastanemizdeki önemli eksiklerden biri olan endoskopi ünitesinin açılmış olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Hastanemizde bu ünite olmadığı için hastalarımız çevre hastanelere gitmek zorunda kalıyorlardı. Ünitenin açılması ile hem hastalar kendi yaşadıkları yerde hizmet alma şansına kavuştu hem de çevre hastanelerin endoskopi randevu yoğunluğu azaltıldı. Endoskopi ünitemiz haftada iki gün hizmet verecek olup yılda yaklaşık bin hastaya hizmet vermesi öngörülmektedir. Genel Cerrahi Uzmanlarımız Opr. Dr. Hamdi Burak Piyade ve Opr. Dr. Fatih Atalay, endoskopi işlemlerini yapacaklar. İşlemler hasta ve hekim konforu için anestezi eşliğinde yapılacak. Ünitede iki genel cerrahi uzmanı, iki anestezi uzmanı, iki hemşire, bir anestezi teknikeri, sekreter ve temizlik personeli görev yapacak. Endoskopi ünitesinin hastanemize kazandırılmasında emeği geçen herkese başta İl Sağlık Müdürümüz ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanımız olmak üzere teşekkür ederim. Terme ilçemize ve hastanemize hayırlı olsun" dedi.

"Hasta kabulüne başladık"

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Uğur Sezgin, “Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak il merkezinde bulunan hastanelerimizde gastroskopi ve kolonoskopi tetkik süreçlerimizde zaman zaman ortaya çıkan yoğunlukları gidermek amacıyla ilçelerimizde de bu hizmetlerin verilmesi yolunda bir çalışma başlatmıştık. Bu çalışma çerçevesinde daha önce Çarşamba, Vezirköprü, Bafra ve Havza ilçelerimizde endoskopi ünitelerimiz hizmete girmişti. Bugün itibarıyla da Terme Devlet Hastanemiz bünyesinde oluşturduğumuz endoskopi ünitemizde de hasta kabulüne başladık. Ünitemizin Terme ve çevre bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyor; hastane yönetimimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.