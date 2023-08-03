Samsun Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 15 Temmuz gecesi müjdelediği "Terme Şehitler Anıtı" için çalışmalara başladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ile bir araya gelen Başkan Kılıç, anıtın yeri ve şekli hakkında istişarede bulundu. 15 Temmuz gecesi düzenlenen anma programında Terme’de bir şehitler anıtı olmadığına dikkat çekerek, bu vatan için canlarını hiçbir etki altından kalmadan feda eden ölümsüz kahramanlar için bir anıt yapmaya karar verdiklerini ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, sözünü tutmak için çalışmalara başladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ile bir araya gelerek, belediyede ağırlayan Başkan Kılıç, anıtın yeri ve şekli hakkında Gaziler Derneği Başkanı Diril ile istişarede bulunarak, fikirlerini aldı.

“Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatacağız”

Bu vatanın tüm topraklarının şehit kanı ile sulandığına dikkat çeken Başkan Kılıç, "Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Kurtuluş Savaşı’ndan Kore’ye, Kıbrıs’a, PKK hain terör örgütüne karşı, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sözüyle sokağa çıkarak, FETÖ’cü alçaklar tarafından şehit edilen kahramanlar dahil tüm şehitlerimizin anısını yaşatmak için aylardır bir çalışma yürütüyorduk. 15 Temmuz gecesi de bu çalışmamızı hemşehrilerimizle paylaştık. Bu anıtı inşa ederken, ortak aklı da işin içine katarak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Sayın Ahmet Diril’i bu gün ilçemizde ağırlayarak, anıt hakkında istişarede bulunduk. Sağ olsun değerli görüşlerini bizimle paylaştı. Bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin adını bu anıt ile ölümsüzleştireceğiz. Şehitlerimize ve Termemize yakışır bir şehitlik anıtımız olacak. İhtiyaç olmaması temennisiyle bu şehitliğimizi sadece anma amaçlı, onların aziz hatıralarını hafızalarımızda canlı tutmak ve şehitlerimizin ruhuna dualar okumak için kullanalım. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ise çalışmasından dolayı Başkan Kılıç’a teşekkür ederek, "Aziz milletimizin bağrından çıkmış silahlı kuvvetlerimiz ve emniyet güçlerimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra vatan topraklarımızın yılmaz bekçileridir. Söz konusu vatan olduğunda gözlerini kırpmadan canlarını vermeye her zaman hazırdır. Terme Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç, aziz şehitlerimizin isimlerini yaşatmak için güzel bir çalışma başlatmış. Bizleri de davet ederek, çalışmaları hakkından istişarede bulunma nezaketini gösterdi. Nazik hareketi için öncelikle çok teşekkür ediyorum. İlçe adına anlamlı ve güzel bir çalışma olmuş. Tüm şehit ve gazi aileleri adına kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.