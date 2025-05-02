Samsun’un Terme Belediyesi, 100 yıllık Oğuzlu Mahallesi Yağlı Güreşleri başta olmak üzere birçok sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapan güreş sahasını, Spor Toto Teşkilatıyla ortaklaşa yapılacak bir yatırımla, modern bir tesise kavuşturacak.

Terme Belediyesi, Oğuzlu Mahallesi’ndeki güreş sahasını, farklı bir projeyle 7’den 70’e herkesin faydalanabileceği bir spor kompleksi hüviyetine kavuşturmak adına düğmeye bastı. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, tribünleri, yeşil alanları, çevre düzenlemesi, sahne alanı ve sosyal donatıları ile geleneklere uygun modern bir güreş sahası yapılacak Oğuzlu Mahallesi’ndeki alanda incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Kul, "Fen İşleri Müdürlüğümüz burayla ilgili çok güzel bir proje hazırladı. Spor Toto Teşkilatımızla ortaklaşa yapacağımız yatırımlarla bu özel mekanı, bölgemizin gelişimine yakışır bir seviyeye ulaştıracağız. Bin kişilik tribün, hakem kulesi, soyunma odaları, yağlanma alaları ve diğer donatıları ile her ayrıntısı düşünülmüş bir projeyi burada hayata geçireceğiz. Geleneksel sporlarımızdan güreş spor dalı olmaktan öte içinde bir kültürü barındırır. Türk kültürünün önemli yansımalarıdır. Yağlı güreşlerimiz her zaman dayanışmayı, kaynaşmayı, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren etkinlikler olmuştur. Bizler kültürümüzün birer aynası olan bu sporlarımızı destekleyerek geleceğe taşınması için çalışıyoruz" dedi.

8 Haziran Pazar günü yapılacak etkinliklere güreş severleri davet eden Kul, "Oğuzlu Mahallemizde bu yıl yağlı güreşlerimizin 100.’sü yapılacak ve tam 1 asırdır devam eden gelenek. Oğuzlu Mahallesi güreş ağası, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Danışmanı Çetin Öztürk ve etkinliğin yapılmasında emeği olan herkese şimdiden teşekkürü borç bilirim" diye konuştu.