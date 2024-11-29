Terme Belediyesi şehre vizyon katacak projelere imza atmaya devam ediyor. Terme’ye Millet Bahçesi yapılması için hazırlıklar başladı. Başkan Kul, “Proje çalışmalarına devam ettiğimiz ’Millet Bahçesi Projesi’ ile şehrimize vizyon bir proje kazandıracağımız için çok heyecanlıyız" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme’nin eşsiz deniz manzarasıyla dikkat çeken Yalı Mahallesi’nde “Millet Bahçesi Projesi” dolgu çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Terme’nin sosyal yaşamına renk katacak yeni ve farklı projeleri hayata geçireceklerini belirten Başkan Kul, şehrin sahil şeridindeki en iyi noktalardan biri olan Yalı Mahallesi’nde yer alacak Millet Bahçesi’nin ilçenin yeni gözde yeri olacağını kaydetti.

İmar planları tamamlandı

2019 yılında Başkan Şenol Kul’un girişimleri ile Terme Belediyesi tarafından hazırlanan "Millet Bahçesi Projesi" 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri uyarınca 2024 yılı içerisinde onaylandı. Yaklaşık 570 bin metrekarelik geniş bir alanda hayata geçirilecek olan projede, doğa ile insanın uyum içerisinde yaşayabileceği bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında; aquapark, zipline, seyir terası, fener kafe, kır lokantası ve kafesi, çocuk parkları, spor alanları, eğlence alanları, bisiklet yolları, yürüyüş parkuru, ve piknik alanları gibi birçok farklı aktivite alanı bulunacak.

"Çöplükten doğa harikası bir alana dönüşecek"

2014 yılında Terme’de göreve geldiklerinde bölgenin vahşi çöp depolama alanı olarak kullanıldığını sonrasında kendileri tarafından kapatılarak rehabilite edildiğini dile getiren Başkan Kul, “İlçemizin en güzel yerlerinden biri olan Terme Çayı’nın denizle buluştuğu bu alan, ne yazık ki vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılıyordu. Biz bu alanı kapatarak rehabilite ettik ve burası için hayaller kurduk. Doğal yaşam parkı olarak planladığımız bu alan daha sonra değişen yasa ile birlikte millet bahçesi alanına dönüştürdük” diye konuştu.

"Terme’ye değer katacak"

Toplumsal etkileşimi teşvik etmeyi amaçlayan sosyal tesisler gibi birçok projenin planlama çalışmalarının titizlikle devam ettiğine vurgu yapan Başkan Kul, "Terme Millet Bahçesi, sadece bir yeşil alan değil aynı zamanda sosyal etkileşimi artırmayı, doğayı korumayı ve çevre dostu bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor. Bu proje, Terme’mize değer katacak ve bölge sakinlerinin keyifli vakit geçirebileceği bir mekân haline gelecek" şeklinde konuştu.

"Geleceğe yeni bir vizyonla yürüyoruz"

Proje alanında hummalı şekilde dolgu çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Şenol Kul şunları söyledi: "Millet Bahçesi Projemiz, içerisinde 7’den 70’e herkes kendisi için bir yer bulacak. Sürekli söylediğimiz gibi şehrimizin kalbi burada yeniden atacak. Her ayrıntısını ince eleyip sık dokuduğumuz projemiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu büyük alanı, bölgenin en büyük ve en muhteşem eğlence projesiyle ihya edeceğiz. 570 bin metrekarelik bu alan muhteşem bir doğal yaşam merkezine dönüşecek. Terme’de geleceğe yeni bir vizyonla yürüyoruz.”