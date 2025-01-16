Samsun’un Terme ilçesinin farklı ve çağdaş kent kimliğine kavuşması için çalışmalara ağırlık veren Terme Kent Konseyi, cadde ve sokaklarda görüntü kirliliği oluşturan duvarları birbirinden özgün resimlerle birer sanat eserine dönüştürüyor.

Terme Kent konseyi, Terme Belediyesi iş birliği ile şehrin estetiğinin artırılması amacıyla duvar boyama projesini hayata geçirdi. Uygulanan sanatsal çalışmalar fiziksel yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlarken, kentin merkezi noktalarında fark oluşturan sokak sanatı çalışmaları vatandaşların da büyük ilgisini çekiyor.

Terme’ye renk kattı

Çalışmalar kapsamında duvar, özgün tasarımla bölgeye adeta renk kattı. Önce inşaat ve boya ekipleri tarafından yapılan çalışma ile resim çizmeye hazır hale getirilen duvar, ressamların hünerli ellerinden çıkan çalışma ile de adeta bir sanat galerisi halini aldı. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da çalışma alanlarını ziyaret ederek projeye destek verdi, boyama etkinliğine katıldı. Başkan Kul, “El ele verip Terme’yi güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Terme sokaklarında kadın eli

Kadınların projeye olan katkısına dikkat çeken Terme Kent Konseyi Başkanı Dilek Usta Aydın, Terme Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin bu çalışmalarda büyük bir rol oynadığını ifade etti. Aydın, "Ekibimiz yaklaşık 10 kadın arkadaşımızdan oluşuyor. Hep birlikte Termemizi renklendiriyor, sanatla güzelleştiriyoruz. Kadının dokunduğu her yer daha estetik, daha yaşanabilir hale geliyor. Bu proje de bunun en güzel kanıtı. Duvar resimleri sadece birer görsel çalışma değil; aynı zamanda kentimize farklılık kazandıran bir araç" şeklinde konuştu.

Başkan Kul’a teşekkür

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul’a projeye desteklerinden dolayı teşekkür eden Aydın, duvar resimlerinin kent estetiğine büyük katkısı olduğunu kaydederek, “Bu çalışmaları Terme’nin muhtelif yerlerine yaymayı düşünüyoruz. Görenlerin hoşuna gidiyor. Eline bir fırça alıp, boyamak istiyorlar. Birçok Avrupa ülkesinde ’cadde sanatı’ denilen bir kavram var. Bunu Terme’de de uygulamaya koyduk ve yaygınlaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.