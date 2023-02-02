Samsun Terme Belediyesi, ilçeye 4 milyon TL’lik yatırımla meyve-sebze kurutma tesisi kuruyor.

Samsun Terme Belediyesi, ilçeye 4 milyon TL’lik yatırımla meyve-sebze kurutma tesisi kuruyor.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, Terme’ye yapılacak sebze-meyve kurutma tesisi için hibe protokolü imzaladı.

4 milyonluk proje

4 milyon TL’lik proje hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, "Yüksek bir tarım potansiyeline sahip ilçemizde son dönemde mevsimsel değişiklikler ve alternatif tarım arayışları neticesinde özellikle cennet hurması ve diğer meyve sebze türlerinin kurutulmasıyla ilgili bir artış olduğunu tespit ettik. Yaptığımız ön çalışmalar sonrasında meyve sebze kurutma tesisi için DOKAP’a hibe başvurusunda bulunduk. Projemiz onaylandı ve 3 milyonluk hibe aldık. Bizde Terme Belediyesi olarak 1 milyon TL’lik eş finansman desteği sağlayacağız. Projemiz toplamda 4 milyon TL’ye mal olacak" dedi.

Alternatif üretim

Tesisin bölgedeki çiftçilere ve girişimcilere hizmet vereceğinin altını çizen Başkan Kılıç, "Son dönemde özellikle cennet hurması kurutulmasına ve satılmasına yönelik ciddi bir çalışma var. Hemşerilerimiz kendi imkanları ile ve zor şartlar altında üretim yapmaya çalışıyor. Biz de bu açığı görerek böyle bir çalışma yaptık. DOKAP Başkanımız Hakan Gültekin de projemize destek verdi. Protokolümüzü bugün itibari ile imzaladık. Tesis inşası için çalışmalar en kısa sürede başlayacak" diye konuştu.