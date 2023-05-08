Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamındaki Samsun Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Tesisi için makine alım ihalesi yapıldı. Yaklaşık 20 milyon TL’lik yatırım için imzalar atıldı.

Terme Belediyesi ve Terme Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliği ile Sanayi Bakanlığı destekli Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Tesisi için makine alım ihalesi sonuçlandı. Boyama ve kumlama odaları, sac kesme ve işleme makinaları için ihaleyi alan firma ile sözleşme imzalandı. 1000 metrekare kapalı alanda hizmet verecek tesis kısa zamanda çalışmaya başlayacak.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Yaklaşık 20 milyonluk yatırımla faaliyete geçecek Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi ilçemizin makine sanayisinin eksik olan birçok imkanı esnafımızın ayağına getirerek, ortak kullanımına sunacak. Makine üreticilerimiz ve sanayi esnafımız teknolojik birçok imkana daha kolay ulaşacak. Şehir dışından aldığı birçok hizmeti buradan alacak. Daha kolay ve fazla üretimin önünü açarak, ilçemizin istihdamına katkı sağlayacak. Terme Belediyesi olarak, ilçemizi daha da ileriye taşıyacak projelere öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.