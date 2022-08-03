SAMSUN (İHA) – Terme Örnek Fındık Bahçeleri Projesi ile fındık bahçelerinin verimi ve kalitesi arttırılacak.

SAMSUN (İHA) – Terme Örnek Fındık Bahçeleri Projesi ile fındık bahçelerinin verimi ve kalitesi arttırılacak.

Türkiye’de en çok fındığın üretildiği 2. il olan Samsun’da fındık verimi ve kalitesinin arttırılması için çalışmalar devam ediyor. Ekilen alanların verime dönüşmesi sonrası Samsun’un Türkiye’de en çok fındık üreten il olması bekleniyor. Terme Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) işbirliğiyle Terme Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Ziraat Odasının katkılarıyla geliştirilen Terme Örnek Fındık Bahçeleri Projesi ile de Karadeniz’deki fındık bahçelerinin kalite, verim ve rekoltesinin arttırılması hedefleniyor. Bu çerçevede Azerbaycan Tarım Bakanlığı ve FAO’dan (Dünya Gıda ve Tarım Örgütü) Terme’ye gelecek ekip, 9 gün boyunca Karadeniz’deki fındık bahçelerini gezip, fındık üreticilerine verilecek uygulamalı eğitimleri ve örnek bahçeleri yerinde gözlemleyecekler.

“Samsun ve Doğu Karadeniz’in birçok bahçe çok eski veya bakımsız”

Yaptıkları çalışmalarla fındık bahçelerinin verimini arttıracaklarını ifade eden Terme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Tuncay Demir, “Terme Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Terme Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Ziraat Odasının katkılarıyla yürüttüğümüz Terme Örnek Fındık Bahçeleri Projesi var. Bu proje çerçevesinde 11 Ağustos Perşembe günü bahçe günü etkinliği düzenleyeceğiz. Bu etkinliğe Azerbaycan Tarım Bakanlığından yetkililer katılacak. Bu resmi ziyaretlerde örnek fındık bahçesinde verim ve kaliteyi nasıl arttırdığımızı gösteriyoruz. Yaptığımız çalışma ile hem rekolte hem verim hem de kaliteyi arttırmayı amaçlıyoruz. Samsun ve Doğu Karadeniz’in birçok bahçe çok eski veya bakımsız. Fındık bahçelerinde yapılması gereken teknik uygulamaları üreticiler de bilmiyor. Biz projemiz ile üreticilere uygulamalı olarak kültürel işlerimizi gösteriyoruz. Gübreleme, sulama, ilaçlama ve diğer işlemleri de üreticilere sahada uygulamalı olarak veriyoruz. Yaptığımız işlemlerin ardından verim ve kalitenin nasıl arttığını da yaptığımız çalışmaların ardından gösteriyoruz” dedi.

Azerbaycan’dan gelecek 20 kişilik heyet Karadeniz fındık bahçelerini gezecek

Terme’de başlayacak teknik gezi hakkında da bilgi veren proje koordinatörlerinden ziraat mühendisi Gökhan Ayar ise, “10 Ağustos’taki program ilk olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde başlayacak. Buradan sonra 9 günlük süreçte Terme, Ordu, Giresun illerindeki fındık bahçeleri gezilecek, teknik gezi Giresun Fındık Araştırma Enstitüsünde son bulacak. Azerbaycan’dan gelecek 20 kişinin katılacağı teknik gezi OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit Serdar ve benim organizatörlüğümde olacak” diye konuştu.

Ekip, Terme Ortasöğütlü Mahallesi’ndeki fındık bahçesindeki teknik gezi ve incelemelerin ardından Karadeniz’deki fındık bahçelerinde araştırmalar yapıp, üreticilere bilgilendirmede bulunacak. Ekipler ayrıca fındık depoları ve fabrikaları gezerek sektör temsilcileri ve devlet kurumlarıyla toplantı yapacak.