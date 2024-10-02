Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul’u makamında ziyaret ederek ilçenin turizm potansiyelini ve bu alanda yapılabilecek projeleri değerlendirdi. Ziyaret sırasında Terme’nin eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi zenginliklerinin önemi üzerinde duruldu.

Toplantıda, Terme’nin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, bölgenin turizm alanında daha fazla tanıtılması için çalışmaların hız kazanacağı belirtildi. Görüşmede, Terme’nin doğal ve tarihi mirasının korunarak sürdürülebilir bir turizm politikasıyla bölgenin hem yerli hem de yabancı turistler için cazip hale getirilmesi gerektiği vurgulandı. Turizm odaklı projelerin hayata geçirilmesiyle daha aktif bir strateji izlenmesi gerektiği ifade edildi.

“Terme, Samsun’umuzun göz kamaştıran, saklı hazinesi”

Başkan Kul, tarihi kaynaklarda Terme’nin Amazon kadınlarının yaşadığı bir bölge olarak dikkat çektiğini ifade ederek, “Bu tarihi geçmişin yanı sıra, Terme sahilleri, doğal gölleri ve el değmemiş doğasıyla ziyaretçilere benzersiz bir turizm deneyimi sunuyor” dedi. Başkan Kul, “Bölgede bulunan Kuş Cenneti 275 farklı kuş çeşidine ev sahipliği yaparken, Gölardı Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Amazon Tabiat Parkı da doğa ve tarih meraklısı turistleri cezbedecek güzellikteki nadir yerlerden” dedi.

Terme’nin doğa ve tarih turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Başkan Kul, “İlçemiz, önemli bir tarihsel mirasın bir parçası. Bunun yanı sıra, Karadeniz’in en güzel ve bakir sahillerinden bazılarına sahip olup, el değmemiş doğası ve zengin tarihi dokusuyla hem yerli hem de yabancı turistler için adeta bir cazibe merkezi konumunda. Bu değerlerimizi daha fazla ön plana çıkarmak, keşfedilmemiş güzelliklerimizi tanıtmak ve turizmde hak ettiği yere ulaşmak adına kapsamlı projeler geliştiriyoruz. Amacımız, Terme’yi doğa ve tarih meraklılarının gözdesi haline getirerek turizmden daha fazla pay almasını sağlamak. Terme, keşfedilmeyi bekleyen bir cennet, Samsun’umuzun göz kamaştıran, saklı hazinesi. Bölgenin turizm potansiyelini artırmak için yerel ve ulusal düzeyde tanıtım faaliyetlerimizi yoğunlaştıracak, sürdürülebilir turizm anlayışıyla bu doğal ve kültürel mirası koruyarak gelecek nesillere aktarma hedefindeyiz” ifadelerini kullandı.

Kul, Terme’nin hem tarihi hem de doğal zenginlikleri ile bölgedeki diğer ilçelerden farklılaştığını vurgulayarak, sürdürülebilir turizm anlayışıyla bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, özellikle doğa turizmi ve tarih meraklılarına hitap eden yeni projelerle bölgeyi ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.