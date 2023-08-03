Samsun Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Açık Hava Yaz Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Yazlık Sinema Günleri" vatandaşların yoğun ilgisi ile başladı.

Sandalyeni al gel sloganıyla Yalı Mahallesi Kumsal Kafe etkinlik alanında gerçekleştirilen programda; herkesin zihninde önemli hatıralar bırakmış Yeşilçam filmleri sahnelenerek, nostaljik bir yaz akşamı yaşanması hedefleniyor.

Etkinlik hakkında bilgi veren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Nostaljik açık hava sinemasının renkli ortamını vatandaşlarımıza yaşatmak, birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu ve keyifli bir akşam geçirebilmek adına bu etkinliği başlattık. Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün Açık Hava Yaz Etkinlikleri kapsamında bu akşam ilkini gerçekleştirdiğimiz açık hava yaz etkinliklerimiz devam edecek. Her çarşamba akşamı açık hava sinema günleri ve cumartesi akşamları ise çocuk şenlikleri, tiyatrolar ve palyaço gösterileri gibi etkinlikler yaz boyunca hemşehrilerimizle buluşacak" dedi.