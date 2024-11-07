SAMSUN (İHA) – Samsun’un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, esnafla çay ve simit sohbetinde buluştu.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, “Birlikte Terme” mottosuyla çay simit sohbetlerinde sabahları ilçe esnafı ile bir araya geliyor. Başkan Kul, bu kapsamda son olarak Kocaman Caddesi’nde esnafla buluştu. Esnafla sohbet eden Kul, “Kocaman Caddesi esnafımızla, hemşehrilerimizle selamlaştık, sohbet ettik, hemhal olduk. Çayın, simidin tadı kalabalık esnaf sofrasında daha güzel. Soframızın sohbeti; biraz gündem biraz da yaptıklarımız ve yapacaklarımız” dedi.

İlçede şehrin geleceğine iz bırakmak için önemli projeler yapıldığının altını çizen Başkan Şenol Kul, “Her hizmetimizde sizlerin de fikirlerini alarak bu güzel şehre hizmet etme arzusu içerisindeyiz. Şüphesiz ki esnafımız bizim için çok önemli. Bizim gören gözümüz, işiten kulağımızsınız. Halkla ilişkilerin sağlıklı kurulduğu yönetimler, daha doğru işler yaparlar. Hem sizlerin yanında olacağız hem de gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cadde esnafı da Başkan Kul’un ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.