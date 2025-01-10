Samsun’un Terme Belediyesi tarafından ilçenin pazar yerindeki esnaflara ölçü ve tartı aletlerinin damga süreleri ve terazi doğrulukları yönünden denetimleri yapıldı. Terme Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Ekiz, “Amacımız vatandaşımızın verdiği paranın tam karşılığını alması" dedi.

Denetimler sırasında, pazar esnaflarının kullandığı tüm teraziler titizlikle incelendi. Zabıta ekipleri ve Ölçü Ayar Memurluğu, her bir teraziye detaylı bir şekilde bakarak, doğruluk paylarını ve güvenilirliklerini kontrol etti. Kontroller sonucunda uygun bulunan teraziler, onay damgası ve etiketleri ile işaretlendi.

"Tüketicinin yanındayız"

Yapılan çalışmaları değerlendiren Zabıta Müdürü İskender Ekiz, “Terme Belediyesi bünyesinde bulunan Ölçü ve Ayar Memurluğu ile Zabıta Müdürlüğü personelimiz tarafından 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nda belirtilen hükümlere göre ölçüm tartı aletlerinin muayene ve kontrolleri yapıldı. Kontroller sonucunda uygun şartları taşımayan ölçü aletleri hizmetten men ediliyor ve cezai işlem yapılıyor. Biz tüm esnafımıza güveniyoruz, art niyetli esnafımız yok, ancak bazı durumlarda tartılar bozulabiliyor. Bunu tespit etmek amacıyla bu tür bir uygulama yapıyoruz. Bu kapsamda şeffaf bir uygulamayla ilçe sakinlerinin daha güvenli alışveriş yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuya hassasiyet gösteren tüm esnafımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Pazar esnafı ise uygulamanın kalite ve güvenilirlik açısından önemli bir katkı sağladığını ifade ederek, bu tür denetimlerin devamını beklediklerini sözlerine ekledi.