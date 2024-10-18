Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fide ve bitki üretim sahasında yetiştirilen mevsimlik çiçekler toprakla buluşmaya hazırlanıyor. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, “Belediyemizin üretim imkanlarını arttırarak her alanda kendi kendine yeten bir belediye olma yolunda adımlar atıyoruz” dedi.

Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fide ve bitki üretim sahası kış sezonu öncesinde ilçenin kavşak, refüj ve park gibi alanlarında kullanılmak üzere mevsimlik olarak hazırlanan 40 bin tohumdan fide üretimine devam ediyor. 4 bin metrekare alanda kurulu olan fide ve bitki üretim sahasının 400 metrekaresi kapalı 1200 metre karesi açık seradan oluşuyor. 35 bin adet tohumdan kış mevsimi için şeker tabağı, çuha çiçeği ve süs lahanası üretimi devam eden serada ayrıca 5 bin adet çok yıllık bitkiler üretiliyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, “Belediyemizin her alanda üretim olanaklarını artırmaya çalışıyoruz. Kendi üretim ihtiyacını karşılayan bir belediye olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bitki seramız da bu amaçla ilçemizin peyzaj ihtiyacı için kullanılacak olan bitki üretimimizi karşılayarak, belediyemize maliyet avantajı sağlıyor. Ziraat mühendisi arkadaşlarımızın özenle yetiştirdiği kışlık bitkiler yakın zamanda ilçemizin farklı noktalarına dikilerek ilçemizin güzelliğine güzellik katacak” diye konuştu.