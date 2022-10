Samsun’un Terme ilçesinde ‘Merhaba Bebek’ projesi kapsamında yeni doğan tüm bebeklere ilk hediyeleri Terme Belediyesi tarafından veriliyor.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği ’Merhaba Bebek’ projesi ile ailelerin en mutlu günlerinde yanlarında olmayı sürdürüyor. Proje kapsamında bebek sahibi ailelere ihtiyaç duyduğu temel malzemelerin bulunduğu bebek çantaları dağıtılmaya devam ediyor.

’Merhaba Bebek’ projesi ile ilçede bebek sahibi olan ailelerin en mutlu günlerinde yanlarında olmayı ve aile bütçelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Kılıç, “Hayatın her alanında, yaşamın her evresinde iyi günde ve kötü günde hemşehrilerimizin yanındayız. Sosyal belediyecilik ilkemiz kapsamında hayata geçirdiğimiz ’Merhaba Bebek’ projesi ile doğumdan itibaren bebeklerin ihtiyaç duyduğu temel malzemelerin bulunduğu bir paket oluşturduk. Amacımız bu mutlu günlerinde anne ve babaların mutluluğuna ortak olmak ve ufak da olsa bir katkıda bulunmak ve ailelerimize göz aydınlığı vermek. Terme’de her birey bizim için çok değerli. Çocuklar bizim, Terme’mizin ve ülkemizin geleceği minik Termelilerin ilk hediyesi bizden olsun istiyoruz. Rabb’im tüm yavrularımızı ailelerine bağışlasın. Vatana millete hayırlı evlat eylesin. Terme’de bebek sahibi olan tüm hemşehrilerimiz, doğumdan itibaren Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ister sözlü, ister şahsen başvuru yaparak, bebek çantalarını ücretsiz bir şekilde adreslerine talep edebilirler" dedi.