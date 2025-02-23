Samsun’un Terme ilçesinde kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte teyakkuz halinde bulunan Terme Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçenin dört bir tarafında kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

İlçedeki 82 mahallede eş zamanlı olarak yürütülen çalışmaları Terme Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Şahin koordine ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Şahin, kar yağışının en çok hissedilen ilçelerinden biri olan Terme’de, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kar küreme, tuzlama, kumlama ve yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, "Öncelikli olarak ana arterler, hastane ve toplu taşıma güzergahlarını açık tutmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için 7/24 görev başındayız" dedi.

Vatandaşlardan gelen ihbarlara anında yanıt verildiğini söyleyen Şahin, 2 gün daha yağış beklediklerini, ana arterleri açık tutmaya çalıştıklarını, önceliklerinin cenaze ve hasta ihbarları olduğunu ifade etti. 82 mahalle muhtarının tamamı ile iletişim halinde olduklarını vurgulayan Cemil Şahin, "Yoğun bir teyakkuz halindeyiz, ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafında hemşerilerimizin mağdur olmaması, yolların açılması ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için mesai yapıyorlar. Meteorolojiden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda ilçemizde yoğun bir kar yağışı bekliyorduk. Kar yağışına yönelik aldığımız tüm tedbirleri ve uygulamaları kar yağışının başlamasıyla birlikte sahaya yansıtıyoruz. Araç, gereç ve personellerimizle birlikte sürekli sahadayız" diye konuştu.

Görevlerinin sadece yolları açık tutmak olmadığına dikkat çeken Başkan Yardımcısı Şahin, "Görevimiz sadece Fen İşleri Müdürlüğümüzün yol açması, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün kaldırımları temizlemesi değil. Hastasını hastaneye ulaştıramayan vatandaşımızın da yanında biz varız. Hayvanına yem bulamayan çiftçimizin de yanında biz varız. Sokak hayvanlarının da mamasından ve suyundan sorumluyuz onları da unutmuyoruz. Kısacası bu süreci en iyi şekilde yürütmek ve hiçbir vatandaşımızı ve canlıyı mağdur etmemek için Terme’nin yanındayız" ifadelerine yer verdi.