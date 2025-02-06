Samsun’un Terme ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Terme’nin Örencik, İlimdağ, Ambartepe ve Kazımkarabekir gibi yüksek kesimlerindeki kar yağışının olumsuz etkilerine karşı Samsun Büyükşehir ve Terme Belediyeleri yollarda kar temizleme çalışması yapıyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde iş makineleriyle kar küreme çalışması yapan ekipler, yolların kapanmasını engelleyip buzlanmanın etkisini azaltarak muhtemel kazaların önüne geçiyor.

Her türlü hava şartlarında çalışmaların devam edeceğini söyleyen Terme Belediye Başkan Şenol Kul, "Ekiplerimiz, gece hava sıcaklığının düştüğü anlardan başlamak üzere çalışmalarına ara vermedi. Yüksek mahallelerimizde ana arter olarak niteleyebileceğimiz şehir merkezine bağlantılı ana ulaşım akslarımız açık. 24 saat görevimizin başındayız" dedi.