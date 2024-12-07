Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda vatandaşların kaldırımları daha rahat kullanabilmesi başlattıkları denetimler neticesinde ilçede kaldırım işgallerinin önüne geçildi.

Yayaların kullanım alanı olan cadde ve sokaklardaki kaldırımların, işyerleri tarafından işgalinin önüne geçmek amacıyla Terme genelinde pek çok noktada zabıta ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Kanun ve mevzuata aykırı olarak ticari malzeme ve gıda ürünlerini kaldırım ve yol kenarına yerleştiren işyerlerine uyarılarda bulunuldu. Ekipler, yaya yollarında herhangi bir olumsuz durum veya aksaklık yaşanmaması için esnafı kurallara uymaya aksi halde cezai işlem uygulanacağını kaydetti. Yapılan çalışmalara esnaflarında verdiği destekle yaya trafiğinin yoğun olduğu ana caddelerde kaldırım işgalleri son buldu.

"İlçemizin geneline yayacağız"

Terme Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Ekiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kaldırımların sadece yayalar için olduğunu kaydetti. Müdür Ekiz, “Kaldırımların amacı vatandaşlarımızın rahatça hareket edebilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda esnaflarımızın desteğiyle ilçemizde bir düzen oluşturduk. Ekiplerimiz ile birlikte ilçemizin cadde ve sokaklarında yaptığımız kaldırım düzenleme denetimlerimiz kesinlikle esnafımızı yıldırmak, yıpratmak değil. İlçemizde ciddi sorun teşkil eden kaldırım işgallerinin tamamen önüne geçerek yaşlılarımızın, engellilerimizin, bebek arabasıyla geçen ebeveynlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın konforlu ve rahat bir şekilde yaya kaldırımlarını kullanmalarını sağlamaktır. Göstermiş oldukları anlayış ve işbirliği için tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. İlk başta yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda başlattığımız çalışmayı ilçemizin genelinde de hayata geçireceğiz. Ekiplerimiz düzeni sağlamak ve sürdürmek için sahada olmaya devam edecek" dedi.

Ekiz, vatandaşların karşılaştıkları sorunları doğrudan Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne iletebileceklerini ve düzenin korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.