Samsun’un Terme ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde kahramanlık türküleri seslendirildi.

Terme’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla "Kahramanlık Türküleri Konseri" düzenledi. Kahramanlık türküleri ve ağıtlarının seslendirildiği programa katılan Termeliler duygu dolu anlar yaşadı. Terme Kent Konseyi tarafından emeklisinden memura, işçisinden ev hanımına kadar farklı meslek guruplarından oluşturulan amatör korist ve solistler seslendirdikleri kahramanlık türküleri ve ağıtlar ile sanatseverlere bir müzik yolculuğu sundu. Konserde kahramanlık türkülerini seslendiren koro üyeleri, dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Konserde söylenen türkülere ve ağıtlara eşlik eden izleyiciler, zaman zaman duygulandı.

Konserin çok anlamlı olduğunu da belirten Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Kadının elinin değdiği yerde çiçek biter derler. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

Terme Park Sosyal Yaşam alanındaki Terme Belediyesi etkinlik alanında verilen ve Şef Turan Arpat yönetiminde gerçekleşen Kahramanlık Türküleri Konseri’ne ayrıca Terme Kent Konseyi Başkanı Dilek Aydın, belediye meclis üyeleri, kent konseyi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve çok sayıda Termeli katıldı.