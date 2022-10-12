Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçedeki makine sanayi üretimini güçlendirmek ve ihracat potansiyelini arttırmak için ’Terme İhracata Hazırlanıyor Projesi’ni hayata geçirdi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçedeki makine sanayi üretimini güçlendirmek ve ihracat potansiyelini arttırmak için ’Terme İhracata Hazırlanıyor Projesi’ni hayata geçirdi.

Terme Belediyesi ve kalkınma ajansı ile imzalanan ’Terme İhracata Hazırlanıyor Projesi’ çerçevesinde ilçede faaliyet gösteren firmalara dış ticaret eğitimi verilmeye başlandı.

İlçede başta tarımsal makinalar olmak üzere makina sanayi konusunda yeni pazarların açılmasına imkân sağlayacak proje hakkında bilgi veren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bilindiği üzere ilçemiz özellikle makina sanayi üretimi konusunda marka bir şehir. Biz de Terme Belediyesi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile belediyemiz arasında imzalanan ’Terme İhracata Hazırlanıyor Projesi’ kapmasında ilçemizde faaliyet gösteren firmalara dış ticaret eğitimi verilmeye başlandı. Amacımız, bu eğitimler sonunda firmalarımız başta tarımsal makinaların satışı konusunda yeni pazarlara açılmasını sağlamak. Hedefimiz ise makine sanayinin daha çok ihracat yapar hale gelmesidir. Dış ticareti artırmanın önemli unsurlarından biri de dış ticareti bilen nitelikli elemandır. Önümüzdeki süreçte ihracatın ve dış ticaretin ilçemize, ilimize ve ülkemize sağlayacağı katkıları dikkate aldığımız zaman bu eğitimlere ihtiyacımızın olduğu ortada. İlçemizin potansiyeline, üretim gücüne, lojistik imkânlarına çok inanıyoruz" dedi.

’Terme İhracata Hazırlanıyor Projesi’ çerçevesinde kalkınma ajansı iş birliği ile yapılan dış ticaret eğitimleri 1,5 ay devam edecek.