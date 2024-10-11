Samsun’un Terme ilçesinde polis tarafından düzenlenen huzur operasyonunda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki mevcut huzur ve güven ortamının korunması ve vatandaşların huzur içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla huzur operasyonu düzenledi. 6 ikamette yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 428 adet tabanca fişeği, 24 adet tüfek kartuşu ve 2 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 8 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.