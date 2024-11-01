Samsun’un Terme Belediyesi, sürdürülebilir bir çevre için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, “Daha temiz, daha yaşanabilir bir Terme için çalışmaya devam edeceğiz. Terme’de çöp sorunu kalmayacak” dedi.

Terme Belediyesi, yeni aldığı 100 adet galvanizli çöp konteyneri ile ilçedeki çöp toplama ağını genişleterek, hizmet ağını ilçenin geneline yayıyor.

"Yüzde 97 ile Türkiye ortalamasının üzerinde"

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kazandırılan bu yeni konteynerler ile, ilçedeki temizlik hizmetleri daha da etkin hale geliyor. Mevcut durumda 3 bin 200 adet çöp konteyneri ile ilçenin 82 mahallesinin 80’inde çöp toplama hizmeti sunan Terme Belediyesi, bu alanda Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı gösteriyor. Türkiye genelinde ortalama yüzde 81’lik bir çöp toplama hizmeti verilirken, Terme’de bu oran yüzde 97’yi aşmış durumda.

"Önemli olan kirletmemek"

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçe genelinde eğitimden kültüre her alanda insan hayatına dokunacak hizmetler sunduklarını ve bu hizmetlerin başında çevre temizliğinin geldiğini belirtti. Başkan Kul, "İnsanların daha temiz bir Terme’de yaşayabilmesi için Temizlik İşleri Müdürlüğümüz büyük bir gayretle çalışıyor. Haftalık düzenli bir periyotla ilçemizde bulunan 3 bin 200 adet çöp konteynerinin alımını gerçekleştiriyoruz. Geniş bir alanda verdiğimiz bu hizmete 100 adet yeni konteyner daha ekleyerek ağımızı genişletiyoruz. Doğal güzellikleri bakımından eşsiz olan ilçemizi temiz tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz her zaman temizleriz, ama önemli olan kirletmemek. Vatandaşlarımızın da ilçemize özen göstermesi ve hep birlikte ilçemizi temiz tutmamız gerekiyor" diye konuştu.