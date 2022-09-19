Samsun Terme’de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Samsun Terme’de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşen 19 Eylül Gaziler Günü programı, İlçe Kaymakamı Metin Maytalman’ın ve Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Terme Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yasemin Özer, "Şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakârlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Kahraman gazilerimize devletimizin verdiği önemin ifadesi olarak, TBMM tarafından 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Atatürk’e gazi unvanının verildiği günün yıl dönümünü Gaziler Günü olarak kutlamaktayız. Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına cepheden cepheye koşan, bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Şehitler vatan uğruna nurlanan, gaziler de bu uğurda onurlanan kahramanlar ve şehitlerimizin emaneti olan değerlerin yaşatıcılarıdır. Ebediyete kadar anılacak bir şey varsa, milli değerlerimizi yaşatan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anarken, hayatta olan gazilerimizin Gaziler Günü’nü tebrik ediyor, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" dedi.

19 Eylül Gaziler Günü töreni, protokol üyeleri ve gazilerin bir araya gelerek, birlikte yemek yemeleriyle sona erdi.