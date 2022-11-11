Samsun’un Terme ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 15 dönüm araziye 250 fidan dikildi.

Samsun’un Terme ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 15 dönüm araziye 250 fidan dikildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısıyla “Türkiye Yüzyılına Nefes” sloganıyla hayata geçirildi. Ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen fidan dikim kampanyası kapsamında Samsun’un Terme ilçesinde de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler Evci mevkiinde bulunan 15 dönümlük arazide fidanlarını diktiler.

Her sene binlerce fidanın toprakla buluştuğuna ve geleceğe aktarıldığına dikkati çeken Terme Kaymakamı Metin Maytalman, “Bugün diktiğimiz fidanlarımız büyüyüp olgunlaşacak ve bizden sonraki nesillere aktarılacak. Çocuklarımıza erken yaşta ağaç dikme alışkanlığı edindirmeli ve onları bilinçlendirmeliyiz. Gelecek bizim, gelecek hepimizin” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte fidanlarını dikerek can suyunu veren protokol üyeleri ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.