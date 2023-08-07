Samsun Terme Belediyesi’nin “Açık Hava Yaz Etkinlikleri” çerçevesinde düzenlediği "Çocuk Şenliği" büyük ilgi gördü.

Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Açık Hava Yaz Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’Çocuk Şenliği’ başladı. Belediye Başkanı Ali Kılıç, etkinlikte çocukların heyecanına ve eğlencesine ortak oldu. Anne babaların çocuklarıyla birlikte gönüllerince bir akşam geçirdiği şenlikte sosis balon atölyesi, mini disko, clown (palyaço) gösterisi, oyun ve eğlence, yüz boyama atölyesinde çocuklar mutlu saatler geçirdi.

Başkan Kılıç eşlik etti

Miniklerin gönüllerince eğlendiği şenliğe Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç da katılarak mutluluklarına ortak oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Kılıç, alandaki velilerle de sohbet etti. Çocuklarla buluşmasında konuşan Başkan Kılıç, "Çocuklarımıza en güzel değerlerimizi yaşatmak, onların eğlenirken öğrenmesi maksadıyla böyle bir program düzenledik. Sizlerin bir gülüşü bize yeter. Siz hep gülün. Yaz boyunca sizler için çocuk şenlikleri, sinema akşamları ve çeşitli aktiviteler düzenledi. Okullar açılana kadar da etkinliklerimiz devam edecek" dedi.