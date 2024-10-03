Samsun’un Terme İlçe Belediyesi tarafından temin edilen, kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kullanılacak, bin adet feromon tuzağın çiftçilere dağıtımına başlandı. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, “Her zaman çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İlçemizi bu zararlıdan kurtarmak için üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. Bu zararlıya karşı el birliği ile mücadele edeceğiz” dedi.

Terme Belediyesi tarafından temin edilen bin adet feromon tuzağın dağıtımı başladı. Terme’nin Altunlu Mahallesi’nde düzenlenen programda, Terme Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir tarafından çiftçilere feromon tuzağın kullanım yöntemi anlatıldı. Uygulamalı olarak çiftçilere nasıl kullanılacağı gösterilen feromon tuzaklar, sonrasında çiftçilere dağıtıldı. Programa Terme İlçe Kaymakamı Metin Maytalman’ın yanı sıra protokol üyeleri de katıldı.

“İlçemizin bereketli topraklarını el birliği ile koruyacağız”

Dağıtım programında açıklamada bulunan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, “İlçemiz yıkıcı bir zararlıya karşı önemli bir mücadele veriyor. Biz bu süreçte Terme Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadelede ilk etapta belediyemiz bin adet feromon tuzak temin ederek çiftçilerimize dağıtımına başlamıştır. Feromon tuzaklar ne yazık ki ülkemizde üretilmiyor. Kosta Rika’dan ithal edilen bu tuzakların temini çok zor. İthalatçı bir yetkili firma var ve istediğimiz kadar temin etmekte güçlük çekiyoruz. Ama sürecin devamında çiftçilerimize bu konuda destek vermeye devam edeceğiz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından çiftçilerimize uygulama yöntemi gösterildi. Bu zorlu bir mücadele ve bütün kurumlarımızla işbirliği içinde bu mücadeleyi sürdüreceğiz. İlçemizin bereketli topraklarını el birliği ile koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Terme Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde dağıtılacak

Başkan Kul, feromon tuzakların çiftçilere ulaşımı konusunda Terme Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dağıtılacağını belirtirken, “Bu tuzakların dağıtımı çok önemli. Bahçesinde uygulayabilecek çiftçilerimize verilmesi gerekiyor. Bu konuda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yapıyor. Bahçesinde verimli bir şekilde mücadeleyi sürdürebilecek çiftçilerimize bu tuzaklar ulaştırılacak” diye konuştu.