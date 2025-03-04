SAMSUN (İHA) – Samsun’un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ve Terme Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, "Terme Bilim, Kültür ve Sanat Festivali " için iş birliği protokolü imzaladı. Başkan Kul, "Terme Belediyesi olarak eğitimin her alanında olduğu gibi bilimin her şeklinde de olmak bizim için değerli bir çalışma" dedi.

Belediye Başkanı Şenol Kul, makamında İlçe Milli Eğitimi Müdürü İsmail Rahman Köse ve beraberindekileri ağırladı. Ziyarette, Terme Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hazırlanan "Terme Bilim, Kültür ve Sanat Festivali" iş birliği protokolü Terme Belediyesi’yle imzalandı. İmzaların ardından hazırlanan protokol TÜBİTAK’a sunulacak. TÜBİTAK’ın projeyi kabul etmesinin ardından proje detayları netleşerek Terme’de Bilim Şenliği düzenlenecek.

Bilim ve teknolojinin gelişmesinin önemine değinen Başkan Kul, "TÜBİTAK’ın böyle bir çalışmasında bu büyük etkinliğin şehrimizde yapılması bizim için çok değerli. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün projesine Terme Belediyesi olarak ortak olmak bizi de onurlandırdı. Bilim bizim geleceğimiz, bilim ülkemizi ve çocuklarımızı çok daha ileriye götürecektir. Bilimin olmadığı yerde hiçbir şeyin olamayacağını biliyoruz. Çocuklarımız ve ilçemiz için hayırlı olsun" dedi.