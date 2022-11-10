Samsun’un Terme Belediyesi’nin “Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi” kapsamında başlanan mantar üretim tesisi tamamlandı. Tesiste kadın üreticilere yönelik istiridye mantarı üretimi kursu devam ediyor.

Samsun’un Terme Belediyesi’nin “Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi” kapsamında başlanan mantar üretim tesisi tamamlandı. Tesiste kadın üreticilere yönelik istiridye mantarı üretimi kursu devam ediyor.

Terme Belediyesi’nin, Sanayi Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve kalkınma ajansı ile birlikte yürüttüğü “Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi” kapsamında kadınlar iş sahibi olacak. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Alternatif Tarım ile İstihdamın Artırılması Projesi kapsamında kadın girişimcilere iş imkanı sağlayacak, istiridye mantarı üretim tesisinde eğitimlerini sürdüren kursiyerleri ziyaret etti.

Alternatif tarıma destek

Çalışmaları yerinde inceleyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Daha önce alternatif tarıma destek için Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek istiridye mantarı kompost tesisimizin yapımını tamamladık. Şimdi de Sanayi Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan kalkınma ajansı destekli ‘Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi’ kapsamında mantar üretim çadırlarımızı bitirdik. Daha önce açtığımız teorik kursları tamamlayan kursiyerlerimiz, üretim çadırlarında istiridye mantarı üretimi konusunda pratik eğitim almaya başladı. Sanayi Bakanlığı’na yapılan 320 proje arasından seçilerek destek alan projemiz ile kadın istihdamına ve Alternatif tarıma katkı sunmayı hedefliyoruz. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından tesisimizin açılışını yaparak, üreticilerimize çadırlarını teslim edeceğiz” diye konuştu.