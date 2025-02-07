Samsun’un Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ilçedeki okulların kantinlerine yönelik denetim yaptı.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla birlikte ilçe genelinde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda yer alan kantinlere yönelik denetimler başlattı. Denetimlerde, kantin çalıştırma ruhsatı kontrolü ve temizliğin yanı sıra gıda maddelerinin sağlık şartlarının uygunluğuna, fiyat etiketlerine ve ürünlerin son kullanma tarihlerine bakıldı.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Ekiz, yapılan denetimlerle ilgili olarak, "Öğrencilerimizin sağlığı bizim için öncelikli. Bu doğrultuda kantinlerde düzenli denetimler yaparak, sağlık bilgisi ve gıda güvenliği konularında gerekli kontrolleri sağlıyoruz. Kurallara uyan işletmelere teşekkür ederken, eksiklik tespit edilen kantinlere gerekli uyarıları yapıyoruz. Halk sağlığının korunması adına ekiplerimiz ile birlikte sahadayız, denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.

Ekiz, denetimlerde şimdiye kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını ve denetimleri rutin olarak yapacaklarını da sözlerine ekledi.