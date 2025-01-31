Terme Belediyesi’nin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, ulaşımda yaya güvenliği ve araç trafiğini düzenlemek adına başlattığı üst yapı ve parke çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, “İlçemizde hemşehrilerimize kalite standartları en yüksek hizmeti sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Bir yandan merkezde şehri geleceğe taşıyacak projeler üretirken bir yandan da kırsal bölgelerde merkezin konforunu yaşatacak adımları atan Terme Belediyesi, altyapısı tamamlanan bölgelerde yol kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Mevsim şartlarının da elverdiği ölçüde ara vermeden devam çalışmalar kapsamında son olarak ilçenin çay mahallesinde parke taş kaplama hizmeti başlatıldı.

"Çocuklara öncelik"

Çalışmalara yarıyıl tatili olması nedeni ile okullar bölgesinden başladığını söyleyen Belediye Başkanı Şenol Kul, “Bu alanlarda öncesinde altyapı çalışmaları tamamlandı. Ben bu vesileyle şehrimize katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve diğer paydaş kurumlara teşekkür ediyorum. Biz yerel yönetimler olarak vatandaşımızın ihtiyacı olan her konuyu çözmek adına çalışmalar ortaya koyuyoruz. Allah nasip ederse bu bölgede yol sorununun tamamını ortadan kaldırabilmek adına gayretimizi ortaya koyacağız. Yapılan çalışmanın mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Modern park müjdesi"

Çay Mahallesi’nin kronikleşen sorunlarına çözüm getirdiklerini vurgulayarak, bölgeye modern bir park ve kafeterya yapacaklarını müjdeleyen Kul, “Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmaya ve Terme’yi’ hak ettiği değere ulaştırmaya kararlıyız. Bu kapsamda kentimizi geleceğe taşıyacak önemli projeler yapıyoruz. Projelerimizi çok hızlı ve sorunsuz bir şekilde hayata geçiriyoruz. Tek şiarımız var o da halka hizmet anlayışı. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.