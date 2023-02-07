Samsun’un Terme ilçesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen vatandaşlar için tek yürek oldu.

Samsun’un Terme ilçesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen vatandaşlar için tek yürek oldu.

Yaşanan afetin ardından zor durumda olan depremzedelere yardım için başlatılan kampanyaya Termelilerden destek yağdı. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın deprem bölgesine çocuk bezi, battaniye, mama, kıyafet, ayakkabı, ısıtıcı gibi yardım çağrısının ardından vatandaşlar hızlı bir şekilde belediye çözüm merkezine hazırladığı yardım kolilerini ve eşyalarını getirmeye devam ediyor.

Samsun Valiliği, AFAD, Terme Kaymakamlığı ve Terme Belediyesi iş birliği ile başlatılan kampanyayı bizzat organize eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Terme olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak amacıyla tüm kurum ve kuruluşlarımızla iletişim halindeyiz. Samsun Valiliğimiz, Terme Kaymakamlığımız, Terme Belediyesi, AFAD ve ilçe STK’ları bölgeye yardım ulaştırmak için koordineli bir çalışma yürütüyor. Terme Belediyesi olarak afet bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım konusundan bizler de tüm imkanlarımızı seferber ettik. Devletimiz güçlü; gün birlik olma günüdür. Tüm kalbimiz ve desteğimizle depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Yardım kampanyamızı duyurduğumuz andan itibaren hemşehrilerimiz elinden gelen yardımı ekiplerimize ulaştırmaya devam ediyor. Biz de afet bölgesine ulaştırmak için Valiliğimiz koordinesinde bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Başkan Kılıç konuşmasının sonunda ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Adana, Hatay, Osmaniye ve çevre illeri etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Deprem bölgesinde çalışan arama kurtarmasından sağlık ekiplerine, itfaiyesinden askeri personele, güvenlik güçlerimize gönüllere yardım etmek için çaba sarf eden tüm vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Devletimiz tüm imkanları ile yaraları sarmak için teyakkuz halinde ve tüm Türkiye tek yürek."