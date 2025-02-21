Samsun’un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede etkili olan yoğun kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için yoğun mesai gösterdiklerini belirterek, vatandaşlara mecburi olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.

Terme Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşımda aksamalar yaşanmaması ve hayatın olağan akışında devam etmesi için harekete geçti. Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki 82 mahalle yolunun açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele çalışmaları kapsamında, ana arterler başta olmak üzere, yollar görevli personel tarafından aralıksız olarak temizleniyor ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Türkiye genelindeki kar yağışını değerlendiren Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Çoktandır beklediğimiz, özlediğimiz kar çok da güzel bir şekilde; dolu dolu geldi. Yurdumuz adeta cennete döndü. Başta çocuklar olmak üzere hepimiz çok sevindik. Elbette bu güzelliklerin getirdiği olumsuzluklar da olacaktır. Kaymakamlığımız ve Belediyemiz koordinasyonunda Terme Belediyemiz, Samsun Büyükşehir Belediyemiz ve mahalle muhtarlarımız başta olmak üzere iş birliği ile olumsuzluklar giderilmeye devam etmektedir" dedi.

Çalışmalarda mahalle muhtarları ile whatsapp grubu kurduklarını, düzgün bilgi akışı sağlamaya çalıştıklarını ve iş birliği içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Kul, "Ayrıca muhtarlarımız da bizzat araç gereçleri ile destek sağlamışlardır ve devam edecektir. Bu konuda Belediyemiz gerekli ekonomik desteği sağlayacaktır. Yeter ki bereket olarak bildiğimiz yağışlar devam etsin biz olumsuzluklarla mücadele ederiz. Sorunları bildirmeniz bize en büyük desteğinizdir. Zorunlu olmadıkça zincir ve kış lastiksiz aracınızı kullanmayın. Acil durumlarda lütfen bizi arayınız. Terme’mizin güzel insanlarına gönül dolusu selam olsun" diye konuştu.

"Özverili ve gayretli çalışmalar yürüten ekibimi kutluyorum"

Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüğünü belirten Başkan Kul, "İdarecilerimiz, personelimiz ve bütün çalışma arkadaşlarımız gece boyu sahadaydı, sokaklardaydı. Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor, halkımıza hizmet ediyorlar. Bu gayretli çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyorum. Karla mücadele çalışmalarımız, yapılan planlama doğrultusunda aralıksız devam edecek" şeklinde konuştu.