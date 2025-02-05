Samsun’un Terme İlçe Belediyesi, bünyesinde yer alan iş makinesi ve araçların düzenli bakımlarını ve tamirlerini Fen İşleri Müdürlüğü içerisinde kurulan atölyede yapıyor. Bu işlemler belediye bütçesine büyük oranda tasarruf sağlarken, arızalara hızlı müdahalede bulunulması da temel hizmetlerin kesintisiz devamını sağlıyor.

Terme Belediyesi kendi bünyesindeki araç, gereç ve iş makinelerini kendi ekipleri tarafından tamir ederek büyük ölçüde tasarruf sağlıyor. Araç filosunu satın aldığı araçlarla güçlendiren ve önemli ölçüde kiralama yerine satın alma yöntemiyle tasarruf eden Terme Belediyesi, kendi araçlarının bakımını da yine kendi atölyesinde tamir ediyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul’un talimatlarıyla yeni ekipmanlarla güçlendirilen atölyede ekskavatör, kamyon ve binek araçlara kadar farklı modellerde iş makinesi ve araçların her türlü tamir işlemleri yapılıyor. Bakım onarım atölyesinde belediye personeli tarafından yapılan bu işlemler, vatandaşın vergileriyle oluşan belediye bütçesine de önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Şantiyedeki bir diğer birim olan lastik tamir ve bakım atölyesi, her gün sahada çalışan filo araçları ile iş makinelerinin lastik kontrolleri ve düzenli değişimlerini gerçekleştiriyor. Olumsuz saha koşulları nedeniyle zarar gören iş makinesi ve araç lastiklerini tamir eden atölye, Terme Belediyesi’ne ait tüm araçlara tam donanımlı hizmet veriyor.

"Tasarruf odaklı projeler üretiyoruz"

Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve giderlerin azaltılması için bir dizi tasarruf tedbiri uyguladıklarının altın çizen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Belediyemizin araç filosunda bulunan iş makineleri, kamyon ve binek araçların bakım ve onarımlarını, kendi atölyelerimizde, kendi ekiplerimizle yapıyoruz. Filomuzdaki herhangi bir araç arıza yaptığında, ustalarımız soruna hızlı şekilde müdahale edebiliyor. Araçları servise göndermek yerine kendimiz tamir ederek daha büyük maliyetlerin önüne geçiyor, ciddi anlamda tasarruf ediyoruz" diye konuştu.