Denizli’de Pamukkale’nin dünyaca ünlü termal sularında şifa arayan engelli aileleri, tesislerin bulunduğu Karahayıt Mahallesi’nde konaklama konusunda destek bekliyor.

Denizli’de Pamukkale’nin dünyaca ünlü termal sularında şifa arayan engelli aileleri, tesislerin bulunduğu Karahayıt Mahallesi’nde konaklama konusunda destek bekliyor.

Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle Pamukkale’nin termal sularında şifa arayan engelli aileleri, tedavi olmak için ülkenin farklı bölgelerinden geliyor. Engelli yakınlarının tedavileri için bir süre Karahayıt’ta konaklamak zorunda olan aileler, bu konuda kendilerine yardım edilmesini istiyor. Bölgede bulunan kamuya ait kullanılmayan tesisteki bloklardan bazılarının kendilerine tahsis edilmesini isteyen aileler, yetkililerin duruma el atmasını bekliyor.

“Otellere aylık 10-15 bin TL arasında ücret ödemek zorunda kalıyoruz”

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle tanınan sanatçı Umut Dal da Serebral Palsi ve Miyopati hastası kızının tedavisi için Karahayıt’a yerleşmek zorunda kalan isimlerden birisi oldu. Tedavinin sürdürülebilmesi için konaklama desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Umut Dal, topluma mal olmuş bir sanatçı olarak ailelerin yaşadığı sıkıntıya kayıtsız kalamadığını kaydederek; “Bizler burada devletimizin yardım kampanyaları ile destekleyip gönderdiği ya da arabasını evini satarak ayağa kalkıp yürümek için mücadele eden hastalarız, burada kiralık ev bulamıyoruz. Apart otellere aylık 10-15 bin TL konaklama ücreti ödemek zorundayız. Yürüyebilmek için fizyoterapiye muhtacız, aramızda SMA TİP 1 TİP 2 - MS, SP, CAM, beyin kanamasından kaynaklı felçliler, iş kazasından kaynaklı ya da düşme sonucu meydana gelen omurilik felci, trafik kazasından kaynaklı yürüme konuşma, yemek yeme ve özel ihtiyaçlarını karşılama yetisini kaybetmiş hastalarız. Tedavi sürecimizde devletimize ait olan 10 bloklu SİBA otelin 2 bloğunun biz engelli ailelere tahsis edilmesini istiyoruz. Yetkililerden, Dünyanın hiç bir ülkesinde olmayan, Engellilerin tedavilerinde daha başarılı sonuçlar almamıza katkı sağlayacak Engelliler Konağı projemize destek vermelerini rica ediyoruz” diye konuştu.