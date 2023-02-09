Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları son hızla devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı, envanterinde bulunan termal kameralarla enkaz altında hayatta olan depremzedeleri bulma işlemi yürütüyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları son hızla devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı, envanterinde bulunan termal kameralarla enkaz altında hayatta olan depremzedeleri bulma işlemi yürütüyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkisi altına alan deprem sonrası Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri de afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Envanterinde bulunan termal kameralarla arama kurtarma çalışmalarına katılan jandarma ekipleri, vücut ısısına göre enkaz altında hayatta olan depremzedeleri tespit ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma ekipleri, afet bölgesinde toplam 50 adet termal kamera kullanıyor.