Aydem Fen Lisesi öğrencileri okul laboratuvarında geliştirdikleri Termal Bebek Bezi projeleri ile patent yarışmasında derece aldı.

Aydem Fen Lisesi öğrencileri okul laboratuvarında geliştirdikleri Termal Bebek Bezi projeleri ile patent yarışmasında derece aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle lise düzeyindeki öğrencilere yönelik düzenlenen "Patentle Türkiye-1. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması"nın ödül töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla gerçekleştirildi. Aydem Fen Lisesi öğrencileri, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen Patentle Türkiye - 1. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışmasından derece ile döndü.

Aydem Fen Lisesi Kimya Öğretmeni Hüseyin Poslu ile 8 öğrenci 2020 yılında geliştirdikleri “Termal Bebek Bezi” projeleriyle Patentle Türkiye - 1. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışmasında Türkiye 5.si olarak büyük bir başarıya imza attılar.

Türk Patent Kurumunun Ankara’da düzenlenen Liseler arası 1. Ulusal Patent Yarışmasının ödül töreninde beşincilik elde eden Aydem Fen Lisesi öğrencileri ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan aldılar.

“Termal Bebek Bezi” buluşun sanayiye uygulanma biçimi

Bebek bezleri günlük hayatta birçok ülkede kullanılmakta ve üretimi yapılmaktadır. Yeni bir kullanım özelliğine sahip olacak bu bebek bezi için ayrı bir üretim tesisi kurulmasına gerek bulunmamakta mevcut üretim makinalarında yapılacak minimum değişikliklerle işlem kolaylıkla gerçekleştirilebilecektir.

Buluşun ticarileşme potansiyeli

Yapılan hesaplamalarda “Termal Bebek Bezi”nde kullanılan kimyasal maddenin günümüz şartlarındaki piyasa fiyatı, bebek bezine eklenmesi gereken miktarın maliyeti değerlendirildiğinde, bir adet bebek bezi üretimine getireceği ek maliyet sanayide kabul edilebilecek seviyededir. Gelen bu ek maliyet ile bebeğe getirilecek konfor mukayese edildiğinde, bebek bezine yeni bir kullanım özelliği getirmesi hedefleniyor.